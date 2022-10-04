ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне из HIMARS | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 17:56 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне из HIMARS ВСУ выпустили 6 ракет HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, в район моста попали 3 youtube

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Украинские боевики выпустили по Антоновскому мосту в Херсоне шесть ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Херсона.

Три ракеты сбили средства противовоздушной обороны, остальные три попали в район моста.

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«Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона. В 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста», — сообщил собеседник агентства.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

СМИ сообщили, что США намерены объявить о новом пакете помощи Украине на 625 миллионов долларов. В этот пакет, в частности, войдут четыре системы HIMARS. После этого количество поставленных Украине американских РСЗО достигнет 20.

Американские HIMARS разработали в конце 1990-х годов. Дальность стрельбы достигает 80 километров.

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