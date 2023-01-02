Происшествия 02 января 2023, 11:11 ВСУ ударили из HIMARS по домам в Васильевке Запорожской области Член ВГА Запорожья Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS дома в Васильевке

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли жилую застройку в Васильевке Запорожской области. Удары наносили из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В новогоднюю ночь боевики ВСУ нанесли удар из HIMARS по жилым домам в Васильевке Запорожской области», — написал он.

Реклама

По данным председателя движения, никто из местных жителей не пострадал во время обстрела, но в нескольких квартирах взрывная волна выбила стекла. Рогов обратил внимание, что в данной зоне нет никаких военных объектов.

Реклама

Представитель администрации 30 декабря сообщил, что взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Запорожье. Местные жители слышали не менее трех разрывов снарядов. Накануне воздушная тревога звучала в ряде регионов Украины.