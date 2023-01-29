Происшествия 29 января 2023, 19:05 ВСУ ударили из HIMARS по автомосту в Мелитопольском районе Рогов: ВСУ из HIMARS обстреляли переправу через реку Молочную в Запорожской области Telegram

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ВСУ обстреляли автомобильный мост через реку Молочную в Мелитопольском районе. Об этом в Telegram-канале рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, удар нанесли из реактивной системы залпового огня американского производства — HIMARS. Сама переправа находится на территории поселка Светлодолинское.

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«Удар был нанесен во время проведения ремонтных работ», — отметил он.

Рогов уточнил, что обстрел автомобильного моста со стороны украинской армии произошел около 12:30 по местному времени.

По его словам, в результате ударов по переправе есть погибшие и раненые среди мирного населения. Точное количество жертв и раненых Рогов не уточнил. Также он не сообщил масштаб повреждений переправы в результате прилета со стороны ВСУ. Однако Рогов пообещал поделиться более подробной информацией позднее.