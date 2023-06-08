08 июня 2023, 13:52
ВСУ убили двух человек при ударе по пункту эвакуации в Голой Пристани
Сальдо: два человека погибли при ударе ВСУ по пункту эвакуации в Голой Пристани
При обстреле ВСУ пункта эвакуации населения в Голой Пристани погибли два человека. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Боевики киевского режима сегодня совершили отвратительное преступление. Они обстреляли пункт эвакуации гражданских лиц в Голой Пристани. Погибли два человека», — написал он.
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Среди жертв — беременная женщина. Ей было 33 года. Еще два человека пострадали. Их доставят в больницу.
«Обстрел был именно намеренный, нелюди стреляли специально по мирным людям», — подчеркнул Сальдо.
Врио главы региона обратил внимание на сообщения о том, что сегодня Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.
«Кровь сегодняшних невинных жертв ложится лично на него», — добавил он.
По словам Сальдо, когда украинский президент начнет «исполнять свои репризы» на скамье подсудимых — в длинном списке преступлений будет и обстрел Голой Пристани 8 июня.
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