Важное 16 декабря 2023, 15:25 ВСУ убили 12 коров и ранили одного человека в Белгородской области Гладков: житель Белгородской области пострадал из-за атаки ВСУ, 12 коров погибли РИА «Новости»

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Мужчина получил ранение в результате обстрела ВСУ поселка Красное в Белгородской области, также погибли 12 коров. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские боевики сбросили взрывное устройство с беспилотников. Пострадавшего мужчину доставили в центральную районную больницу с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Ему оказали всю необходимую помощь.

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«Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма — 12 коров погибли. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище», — рассказал губернатор.

Он добавил, что на место случившегося прибыли оперативные службы.

В конце ноября российские бойцы совместно с оперативным отрядом Белгорода обнаружили и уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Таким образом удалось предотвратить диверсию в Белгородской области.