Происшествия 01 января 2023, 09:05 ВСУ трижды обстреляли Макеевку за первые часы 2023 года СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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ВСУ открыли огонь по Макеевке три раза за первые часы 2023 года. Об этом сообщили представители ДНР В совместном центре контроли и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 00:15 — населенный пункт Константиновка — населенный пункт Макеевка», — рассказали они.

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По их данным, в это время удар пришелся по Кировскому району. По этой локации ВСУ запустили три ракеты РСЗО.

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Второй удар зафиксировали меньше чем через полчаса — в 00:42 по местному времени. Тогда по Червоногвардейскому району Макеевки прилетело три снаряда калибром 155 миллиметров. Их выпустили со стороны населенного пункта Орловка.

С такого же направления и по тому же району Макеевки зафиксирован и следующий удар. Его зафиксировали в ровно в час ночи по местному времени. В это время ВСУ выпустили пять крупнокалиберных — 155 миллиметров — снарядов.

Это не единственный населенный пункт ДНР, который попал под обстрел со стороны украинской армии в первые часы 2023 года. Всего за 4 часа ВСУ выпустили по столице республики 59 снарядов.