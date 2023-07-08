Происшествия 08 июля 2023, 09:22 ВСУ трижды обстреляли Донецк снарядами натовского калибра Мэр Кулемзин: боевики ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов калибра 155 миллиметров Pxhere

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Украинские боевики ударили по Донецку три раза. В направлении Петровского района ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«За период с 21:00 7 июля до 9:00 8 июля <…> территория Донецка три раза подверглась обстрелам со стороны ВФУ», — написал глава города.

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Он уточнил, что в направлении Петровского района боевики выпустили 15 снарядов калибра 155 миллиметров.

Кулемзин напомнил, что в пятницу, 7 июля, в Петровском районе ранили мужчину 1985 года рождения и женщину 1986-го. Также в Петровском районе снаряд попал в кровлю ТЦ «Галактика». Кроме того, ракеты, выпущенные со стороны Украины, повредили многоквартирные дома на улицах Петровского и Добровольского.

Как сообщил Совместный центр контроля и координации огня, обстрел велся со стороны населенного пункта Максимильяновка.