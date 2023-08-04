Происшествия 04 августа 2023, 07:48 ВСУ стали активно использовать кассетные бомбы в Авдеевке для сдерживания ВС РФ РИА «Новости»: ВСУ попытались сдержать кассетными боеприпасами ВС РФ в промзоне Авдеевки РИА «Новости»

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ВСУ начали активно использовать кассетные боеприпасы в промзоне Авдеевки в ДНР. Снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати заявил РИА «Новости», что так украинские подразделения пытаются сдерживать наступление ВС РФ.

Военный указал, что каждые восемь минут ВСУ стали выпускать по 20 зарядов с использованием БПЛА для наведения артиллерии.

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«20 зарядов как минимум. Каждые восемь минут. Выстрелил — зарядили — выстрелил. И так часа два по нашим позициям», — сообщил Тимати.

По его словам, так украинцы начали пытаться остановить продвижение российских войск в промзоне Авдеевки. При этом ВСУ применили точечные удары, от которых было сложно скрыться. Использование кассетных боеприпасов в этом районе снайпер заметил примерно две недели назад.

«По активности их использования я вижу, что такие боеприпасы Киев не жалеет — их много», — заключил военный.

ВС России решили наступать в Авдеевке по примеру Артемовска — с трех сторон. Там ВСУ организовали серьезный укрепрайон и эшелонированную оборону.