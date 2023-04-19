Происшествия 19 апреля 2023, 08:28 ВСУ специально стали обстреливать центр и жилые кварталы Новой Каховки — Сальдо Врио главы Херсонской области Сальдо: ВСУ специально ударили по центру Новой Каховки Telegram

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Вооруженные силы Украины стали утром 19 апреля обстреливать Новую Каховку в Херсонской области, причем они намеренно ударили по центру и жилым кварталам города. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Специально стреляют по центру города, по жилым кварталам, по станции скорой помощи», — написал он.

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Известно, что в результате обстрела многоквартирного дома пострадали люди. Медики и спасатели выехали на место ЧП. Они помогают раненым, несмотря на опасност. По словам Сальдо, противник вел обстрел по Новой Каховке из 120-миллиметровых минометов.

В результате атаки провода высоковольтных линий электропередачи оказались оборваны. Один из снарядов попал в пожарную часть, под атакой оказался и местный рынок, уточнили в администрации города. Власти попросили местных жителей находиться в укрытиях.