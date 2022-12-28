Происшествия 28 декабря 2022, 20:19 ВСУ снова обстреляли несколько районов Донецка ТАСС: украинские военные подвергли обстрелу центр Донецка Публичное достояние

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Украинские боевики обстреляли центр Донецка вечером в среду, 28 декабря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на администрацию Ленинского района города.

Предположительно, удары пришлись в районе Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака и так называемой Мариупольской развилки.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстрелах Киевского и Куйбышевского районов города. По его словам, Вооруженные силы Украины выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров из поселка Тоненькое. Из Орловки прилетело около 16 ракет.

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«Во время обстрела Куйбышевского района на Смолянке повреждения получили многоквартирные дома, здание „Первого Республиканского супермаркета“», — сказал он в Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что данные уточняются. Информации о пострадавших не поступало.

Донецк почти ежедневно подвергается атакам со стороны ВСУ. Днем 28 декабря украинские военные уже обстреливали Петровский и Кировский районы города. По Донецку выпустили шесть снарядов калибра НАТО.