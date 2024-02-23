Важное 23 февраля 2024, 13:15 ВСУ сбросили взрывное устройство рядом с жилым домом под Белгородом Гладков: украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на авто в Шебекине

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Город Шебекино в Белгородской области атаковал дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Украинские боевики использовали беспилотник, который сбросил взрывное устройство на припаркованный рядом с частным жилым домом автомобиль.

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«Слава богу, никто не пострадал! От взрыва посечены легковой автомобиль и забор», — написал Гладков.

Он добавил, что на место случившегося прибыли оперативные службы.

Накануне ВСУ атаковали село Козинка Грайворонского городского округа. Беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство рядом с продуктовым магазином, никто не пострадал. В торговой точке выбило стекла.

Также 22 февраля украинская армия кассетными боеприпасами нанесла удар по населенному пункту Борок в Брянской области. Два автомобиля и здание автосервиса получили повреждения.