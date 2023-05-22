Происшествия 22 мая 2023, 23:39 ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий Белгородской области Гладков: ВСУ сбросили взрывное устройство на административное здание Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли поселок Борисовка в Белгородской области. С квадракоптера ВСУ сбросили взрывное устройство на одно из административных зданий, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавших при обстреле со стороны ВСУ нет, отметил губернатор. После сброса взрывного устройства возгорания не последовало, однако пробита крыша.

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«Все службы выехали на место», — указал Гладков.

В понедельник, 22 мая, на территорию региона проникла украинская диверсионная группа. Ее поиски начали бойцы Росгвардии, пограничники и военнослужащие. Как уточнял Гладков, боевики зашли на территорию Грайворонского округа. Проникновению ДРГ предшествовал массированный обстрел со стороны украинских военных.

Как отмечал Гладков, ранения при атаке украинской ДРГ получили восемь жителей региона. Погибших нет.

По данным СМИ, в результате боев удалось ликвидировать минимум 39 диверсантов, которые проникли на территорию Грайвороновского округа.

«360» собрал главное о попытке прорыва украинской ДРГ в приграничном районе.