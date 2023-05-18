Важное 18 мая 2023, 08:35 ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в Курской области Старовойт: 2 человека пострадали в Глушкове из-за сброшенного ВСУ взрывного устройства

Читать 360tv в

Два человека пострадали в поселке Глушково Курской области из-за сброшенного ВСУ взрывного устройство. Оно упало на физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково», — написал он.

Реклама

По предварительным данным, два местных жителя получили ранения. Все подробности случившего сейчас выясняются.

ВСУ регулярно проводят атаки на Курскую область. Несколько дней назад украинские силы ударили по населенным пунктам Красный Пахарь и Локоть Рыльского района. В результате этого оказалась повреждена линия электропередач, и 600 человек остались без света.

Также Старовойт сообщал на этой неделе о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ сбросил взрывчатку на работающий в тот момент экскаватор в Суджанском районе. Водитель в итоге получил легкое ранение.