Происшествия 07 января 2024, 03:27 ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Донецк СЦКК: ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА на Петровский район Донецка РИА «Новости»

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В Рождественскую ночь Вооруженные силы Украины атаковали Донецк с беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Информация об этом появилась в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в ДНР (СЦКК).

По данным канала, на Петровский район Донецка сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника. Кроме того, ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибра 152 миллиметра.

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Ранее стало известно, что ВСУ в Рождество обстреляли больницу и жилые дома в Донецке. Под удар попала ЦГКБ № 6. В медучреждении выбиты двери и окна, всюду разбросаны осколки. В результате удара пострадали три пациента. Кроме того, в результате обстрелов повреждены частные жилые дома в Петровском и Ленинском районах. А в населенном пункте Ясиноватая, повреждения получили жилые дома и газопровод.