Происшествия 31 января 2024, 15:23 ВСУ сбросили взрывчатку на стоявшую рядом с белгородским ФАП машину Гладков: снаряд ВСУ разбил авто, стоявшее рядом с ФАП в селе Мокрая Орловка Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Украинские военные атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа при помощи беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство. Оно угодило в машину, которая стояла рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. Обошлось без пострадавших.

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«Авто разбито. Оперативные службы работают на месте», — подчеркнул Гладков.

Днем 31 января восемь населенных пунктов Белгородской области остались без света после украинского обстрела. При атаке на хутор Панков Шебекинского городского округа повреждения получила линия электропередачи.

В селе Богун-Городок Борисовского района после двух сбросов взрывных устройств осколками повредило две легковых машины, а в одном из домов выбило окна.