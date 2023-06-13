13 июня 2023, 09:07
ВСУ сбросили три боеприпаса с дронов в Брянской области — СМИ
SHOT: ВСУ обрушили три боеприпаса на приграничные села Брянской области
Украинские боевики сбросили три боеприпаса с беспилотников на приграничные села в Климовском районе Брянской области вчера ранним утром. Никто не пострадал, разрушений не было, сообщил Telegram-канал SHOT.
По его информации, практически одновременно два боеприпаса обрушили на поселок Луговой, расположенный чуть меньше чем в полутора километрах от границы, и один — на поселок Забрама, который находится к ней еще ближе. Все боеприпасы при падении взорвались, происшествие чудом обошлось без последствий.
Реклама
Власти Брянской области о случившемся не сообщали.
ВСУ регулярно пытаются атаковать граничащие с Украиной регионы, в том числе с беспилотников. В последнее время значительно участились удары по Белгородской области. К примеру, накануне атаку предприняли на село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших не было, однако фасад одного из частных домов оказался поврежден, в окнах выбило стекла.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама