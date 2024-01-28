Происшествия 28 января 2024, 22:11 ВСУ сбросили снаряд с дрона прямо на семью с детьми в Донецке ВСУ сбросили снаряд с дрона на семью с детьми в Донецке, отец сильно пострадал Unsplash

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Украинские военные сбросили снаряд прямо на пару с детьми в Донецке, глава семейства серьезно пострадал. Об этом газете «Известия» рассказали мирные жители.

«Двое детей, жена и он (отец. — прим. ред.). Они шли и попали под обстрел. Квадрокоптер скинул мину», — заявил житель Станислав.

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Происшествие случилось в Кировском районе города, семья шла в магазин за продуктами. Женщина и дети остались невредимы, а отцу в ходе взрыва посекло ноги. Из-за случившегося он может остаться без нижних конечностей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, как одна женщина погибла при атаке ВСУ на хуторе Лозовая Рудка. По его словам, украинские военные совершили удар с помощью квадрокоптера. Они намеренно целились в мирную жительницу и сбросили взрывчатку. Губернатор выразил глубокие соболезнования ее родным и назвал произошедшее невосполнимой утратой для всех.