01 апреля 2023, 12:09
ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на ДК в селе Курской области
Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на крышу ДК в селе Дроновка
Украинские военные в ночь на 1 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако осколки повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.
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«Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования», — уточнил Старовойт.
Накануне, 31 марта, ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы региона. Среди жителей травмы никто не получил. Но село Гордеевка в Кореневском районе осталось без энергоснабжения. Последствия устранила аварийная бригада.
В Глушковском районе пять прилетов зафиксировали в окрестностях поселка Теткино, сообщал губернатор.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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