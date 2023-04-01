Важное 01 апреля 2023, 12:09 ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на ДК в селе Курской области Старовойт: беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на крышу ДК в селе Дроновка РИА «Новости»

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Украинские военные в ночь на 1 апреля сбросили с беспилотника взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его данным, в результате атаки никто не пострадал. Однако осколки повредили окна и фасады расположенных рядом зданий фельдшерско-акушерского пункта и сельсовета.

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«Сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования», — уточнил Старовойт.

Накануне, 31 марта, ВСУ обстреляли Глушковский и Кореневский районы региона. Среди жителей травмы никто не получил. Но село Гордеевка в Кореневском районе осталось без энергоснабжения. Последствия устранила аварийная бригада.

В Глушковском районе пять прилетов зафиксировали в окрестностях поселка Теткино, сообщал губернатор.