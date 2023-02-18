18 февраля 2023, 13:22
ВСУ сбросили боеприпас с отравляющим веществом на позиции российских военных
РИА «Новости»: украинские военные применили боеприпас с химвеществом под Угледаром
Украинские военные применили под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщило РИА «Новости». Это произошло в районе населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселовка.
По словам собеседника агентства, утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных дрона ВСУ.
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Один из коптеров сразу сбили, другой успел провести бомбометание и сбросил на позиции химический боеприпас. В результате пострадали два военнослужащих, уточнил источник. У бойцов выявили ожоги легких.
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Помимо этого, у пострадавших есть признаки отравления. Наблюдается рвота и раздражение слизистых оболочек, добавил собеседник агентства.
В начале февраля украинские боевики попытались совершить покушение на командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова. Ему прислали отравленное письмо. Алаудинов и его адъютанты вовремя приняли меры предосторожности, но им потребовалось обследование. Глава Чечни Рамзан Кадыров позже сообщил, что их здоровью ничто не угрожает.
ВСУ
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