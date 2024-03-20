Происшествия 20 марта 2024, 01:44 ВСУ сбросили боеприпас на машину скорой помощи с тяжелобольным ребенком в Каховке ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи с тяжелобольным ребенком в Каховке РИА «Новости»

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В Каховке Херсонской области ВСУ обстреляли машину скорой помощи, перевозившую тяжелобольного ребенка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава областного правительства Андрей Алексеенко.

«Под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине, кроме бригады медиков, находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу. Медик на руках понес малыша в больницу. Надеемся, с ним все будет хорошо», — подчеркнул он.

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Предварительно, фельдшер и пациент в результате взрыва не пострадали. О состоянии водителя пока неизвестно.

Вооруженные силы Украины снова атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался населенный пункт Долгое Валуйского городского округа. Боевики выпустили по селу два дрона-камикадзе. В результате взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали.