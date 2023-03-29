Происшествия 29 марта 2023, 13:16 ВСУ с позиций в Авдеевке выпустили за час 20 ракет из РСЗО по Донецку Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ два раза за час обстреляли Донецк из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские военные дважды за час обстреляли из реактивной системы залпового огня Киевский район Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Первый обстрел зафиксировали в 10:25. Противник выпустил по столице ДНР 10 ракет из РСЗО. Второй обстрел произошел в 11:25. По Киевскому району снова выпустили 10 ракет, уточнили в представительстве. Оба раза ВСУ обстреляли город с позиций в Авдеевке.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрела города, который произошел в 10:25, на улице Листопрокатчиков зафиксировали ряд повреждений. Пострадала газовая труба, загорелся гараж, также оказался поврежден автомобиль.

О пострадавших среди горожан Кулемзин не сообщил. Обстоятельства последствий атаки со стороны украинских военных уточняются.