Происшествия 12 ноября 2022, 16:17 ВСУ с помощью дрона атаковали подстанцию Глушковской РЭС в Курской области Губернатор Старовойт: подстанцию Глушковской РЭС атаковал украинский беспилотник РИА «Новости»

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Украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По данным Старовойта, в результате атаки никто не пострадал, но есть незначительные повреждения оборудования подстанции.

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«Часть домов в некоторых поселках оказалась обесточена. Ремонтные бригады уже на месте», — уточнил губернатор.

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Он заверил, что энергоснабжение восстановят в ближайшее время.

Несколькими днями ранее Старовойт сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Гуево в Суджанском районе. На территории упало не менее шести снарядов. В результате пострадали балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбило стекла, разрушились сарай и забор.

Среди мирных жителей травмы никто не получил. Губернатор добавил, что власти помогут людям с восстановлением разрушенной собственности.