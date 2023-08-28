Происшествия 28 августа 2023, 00:58 ВСУ с начала суток выпустили по Донецку семь снарядов СЦКК: с начала суток ВСУ дважды обстреляли Донецк и выпустили семь снарядов РИА «Новости»

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С начала суток 28 августа украинские националисты дважды обстреляли Донецк и выпустили по столице ДНР семь снарядов натовского калибра. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Первый обстрел начался в 00:10, со стороны населенного пункта Нетайлово по Донецку прилетело четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Через пять минут по городу прилетело еще три аналогичных снаряда. Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы города.

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Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Ранее украинские националисты при обстреле Донецка использовали кассетные снаряды. Обстрел зафиксировали незадолго до полуночи 27 августа, стреляли со стороны населенного пункта Кураховка по Петровскому и Кировскому районам Донецка.