28 августа 2023, 00:58
ВСУ с начала суток выпустили по Донецку семь снарядов
СЦКК: с начала суток ВСУ дважды обстреляли Донецк и выпустили семь снарядов
С начала суток 28 августа украинские националисты дважды обстреляли Донецк и выпустили по столице ДНР семь снарядов натовского калибра. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Первый обстрел начался в 00:10, со стороны населенного пункта Нетайлово по Донецку прилетело четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Через пять минут по городу прилетело еще три аналогичных снаряда. Под ударом оказались Киевский и Куйбышевский районы города.
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Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Ранее украинские националисты при обстреле Донецка использовали кассетные снаряды. Обстрел зафиксировали незадолго до полуночи 27 августа, стреляли со стороны населенного пункта Кураховка по Петровскому и Кировскому районам Донецка.
ВСУ
Донецк
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