Происшествия 07 июля 2023, 11:38 ВСУ разнесли здание почты в пригороде Донецка Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что снаряды ВСУ разрушили здание почты в Александровке Соцсети

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Украинские военные ударили по поселку Александровка в Донецкой Народной Республике, снаряды полностью уничтожили здание почты. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«Зафиксировали прямое попадание снаряда в здание почты по Школьной улице в результате варварского обстрела утром поселка городского типа Александровка в пригороде Донецка. Здание полностью разрушилось», — написал он.

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Украинские боевики регулярно обстреливают мирные населенные пункты Донбасса. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как дети испугались снарядов националистов в Донецке. Услышав громкие звуки взрывов, они вскочили с качелей и побежали.

Три дня назад, 4 июля, ВСУ нанесли мощный удар по городу Макеевка. Глава администрации города Владислав Ключаров сообщал, что в результате обстрела пострадали 186 домов.