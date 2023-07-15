Происшествия 15 июля 2023, 12:13 ВСУ ракетным ударом разрушили сельскую школу в Запорожской области ВСУ нанесли удар по школе в селе Стульнево Запорожской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины вечером в пятницу, 14 июля, атаковали село Стульнево Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы региона.

По их информации, ракетный удар украинские боевики нанесли около 21:00 по сельской школе. Здание разрушилось полностью. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

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Вечером 12 июля украинские войска обстреляли село Тарасовка Пологовского района Запорожской области. В результате погиб один школьник, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Пологовский район расположен на востоке Запорожской области и граничит с ДНР. Его крупнейший город Токмак Вооруженные силы Украины обстреляли 11 июля с применением кассетных боеприпасов. Снаряды упали в районе выезда в сторону Васильевки и возле птицефабрики.