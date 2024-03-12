Важное 12 марта 2024, 08:52 ВСУ пытались прорваться в Курскую область WarGonzo: украинские боевики пытались прорвать границу в Курской области РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытались прорвать границу в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, неонацистские группировки также попытались проникнуть на территорию Курской области», — указали авторы публикации.

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Борьба с украинскими боевиками развернулась в районе населенного пункта Теткино. ВСУ заходили к российским позициям с трех направлений. Российский военные заметили противника. Группировку ВСУ уничтожили и отбросили назад.

Бойцы Западного военного округа и пограничники ждут очередных попыток украинских боевиков подойти к российским рубежам.

Утром 12 марта над Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны. Дежурные расчеты ПВО ликвидировали восемь снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Также ВСУ пытались ударить по региону ракетой «Точка-У». Российские военные отразили атаку.