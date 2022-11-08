ВСУ пытались атаковать подстанцию в Курской области с дрона | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 17:53 ВСУ пытались атаковать подстанцию в Курской области с дрона Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ пытались атаковать подстанцию Глушковской РЭС РИА «Новости»

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Украинские боевики пытались атаковать с помощью дрона подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС). Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — написал он.

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Пострадавших, уточнил Старовойт, в результате атаки нет. На подстанции образовались незначительные повреждения, но они не повлияли на работу электросети.

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В начале ноября украинские боевики обстреляли село Гуево в Курской области. В результате атаки пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их госпитализировали в местную больницу. Старовойт заверил, что жизням пострадавших ничто не угрожает. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту произошедшего.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении на стороне украинских формирований воюют польские наемники, сообщил RT.