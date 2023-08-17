Происшествия 17 августа 2023, 23:52 ВСУ пытались атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером Минобороны: ВС России пресекли попытку ВСУ атаковать корабли Черноморского флота РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины попытались атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота», — отметили в министерстве.

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Около 22:55 по московскому времени ВСУ пытались атаковать российские корабли, задача которых — контролировать судоходство в юго-западной части Черного моря, в 237 километрах юго-западнее Севастополя.

Безэкипажный катер противника ликвидировали огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного суда «Василий Быков». Достичь цели ВСУ не удалось, констатировали в Министерстве обороны. Корабли Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи.

В начале августа российские военные ликвидировали морской украинский беспилотник. БПЛА попытался атаковать корабль Военно-морского флота России, сопровождавший гражданский водный транспорт в юго-западной части Черного моря.