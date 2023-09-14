14 сентября 2023, 07:27
ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море
МО: уничтожены 5 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Сергей Котов»
Вооруженные силы Украины утром 14 сентября пытались с помощью пяти безэкипажных катеров атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«14 сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота „Сергей Котов“ в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве.
Реклама
Там уточнили, что российские силы отразили атаку противника. В результате пять катеров ВСУ удалось уничтожить с помощью штатного вооружения корабля.
Также в четверг стало известно, что в небе над Крымом сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. В Министерстве обороны подчеркнули, что попытку террористической атаки киевского режима на российские объекты удалось пресечь.
Движение на Крымском мосту для автотранспорта приостановили. Людям рекомендовали сохранять спокойствие.
Черное море
Минобороны РФ
Корабли
ВСУ
Реклама
Реклама