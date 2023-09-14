Важное 14 сентября 2023, 07:27 ВСУ пытались атаковать корабль «Сергей Котов» в Черном море МО: уничтожены 5 катеров ВСУ, пытавшихся атаковать корабль «Сергей Котов» Pxhere

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Вооруженные силы Украины утром 14 сентября пытались с помощью пяти безэкипажных катеров атаковать корабль Черноморского флота «Сергей Котов» в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«14 сентября около 05:00 Вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота „Сергей Котов“ в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве.

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Там уточнили, что российские силы отразили атаку противника. В результате пять катеров ВСУ удалось уничтожить с помощью штатного вооружения корабля.

Также в четверг стало известно, что в небе над Крымом сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. В Министерстве обороны подчеркнули, что попытку террористической атаки киевского режима на российские объекты удалось пресечь.

Движение на Крымском мосту для автотранспорта приостановили. Людям рекомендовали сохранять спокойствие.