Происшествия 11 января 2024, 07:27 ВСУ пытались атаковать дронами сразу три региона России Минобороны: ВСУ пытались атаковать беспилотниками три российских региона

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать дронами сразу три региона России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Атаки зафиксировали около 04:30 по московскому времени в четверг, 11 января. ВСУ пытались ударить по российским регионам беспилотниками самолетного типа. Однако дежурные средства противовоздушной обороны пресекли работу украинских дронов.

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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале сообщил, что ранним утро беспилотник взорвался над техническим сооружением насосной станции на окраине Калуги. Здание не получило повреждений. Также пострадавших или возгорание на месте в результате атаки не было.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, в небе над регионом засекли два беспилотника. Российские силы сбили дроны над Каменским районом.