Происшествия 04 декабря 2023, 11:27 ВСУ применили ударные беспилотники для атаки на нефтебазу в Луганске РИА «Новости»: нефтебазу в Луганске попытались атаковать ударными БПЛА Википедия

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ВСУ минувшей ночью попытались атаковать нефтебазу в Луганске, используя для этого ударные беспилотники. Об этом РИА «Новости» сообщили в военной комендатуре Луганской Народной Республики.

Представитель ведомства уточнил, что в результате на объекте вспыхнул пожар. В настоящее время возгорание ликвидировали. Данные о пострадавших не поступали.

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Незадолго перед пожаром в Луганске можно было слышать звуки работы ПВО и звук, характерный для двигателя ударного БПЛА, указало агентство.

В конце апреля ВСУ атаковали город Ровеньки в ЛНР, выпустив в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов типа Mugin-5 Pro. Два БПЛА сдетонировали на территории нефтебазы. Еще пять беспилотников противника удалось сбить.

В результате атаки административные здания и технические помещения нефтебазы получили повреждения.