Происшествия 02 марта 2023, 14:46 ВСУ применили химические боеприпасы на Артемовском и Донецком направлениях Советник Пушилина Гагин: ВСУ несколько раз применили химические боеприпасы в ДНР РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие несколько раз за последние дни применяли химические боеприпасы на Артемовском и Донецком направлениях. Об этом в комментарии ТАСС заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — подчеркнул он.

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По его данным, факты применения запрещенного вооружения зафиксировали на Донецком и Артемовском направлениях. Подробностей Гагин не привел.

Это уже не первый случай с данными о применении противником подобного вида оружия. В середине февраля появлялась информация о том, что ВСУ применили под Угледаром боеприпас с неизвестным отравляющим веществом.

По данным РИА «Новости», это произошло в районе населенных пунктов Урожайное и Великая Новоселовка. В результате пострадали два военнослужащих, заявил источник агентства. По его словам, у бойцов выявили ожоги легких.