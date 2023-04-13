Происшествия 13 апреля 2023, 07:22 ВСУ при обстреле Еленовки повредили жилые дома и ЛЭП Мэр Кулемзин: в результате обстрела Еленовки повреждения получили два жилых дома и ЛЭП РИА «Новости»

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Украинские военные в очередной раз обстреляли поселок городского типа Еленовка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, в результате прилета снарядов вылетели стекла и получила повреждения кровля.

«В результате обстрела поселка городского типа Еленовка по улице Победы повреждено остекление двух частных жилых домов», — написал Кулемзин.

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Он уточнил, что в одном из домов упавший снаряд разрушил кровлю, осколки посекли ворота.

Кроме того, во время обстрела получили повреждения гражданский легковой автомобиль и линия электропередач.

В понедельник, 11 апреля, украинские войска обстреляли маршрутный автобус в Донецке, пострадали несколько пассажиров.

Ранее в это день они уже обстреливали Куйбышевский район города несколько раз, выпустив в общей сложности более двадцати снарядов.