13 апреля 2023, 07:22
ВСУ при обстреле Еленовки повредили жилые дома и ЛЭП
Мэр Кулемзин: в результате обстрела Еленовки повреждения получили два жилых дома и ЛЭП
Украинские военные в очередной раз обстреляли поселок городского типа Еленовка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин. По его словам, в результате прилета снарядов вылетели стекла и получила повреждения кровля.
«В результате обстрела поселка городского типа Еленовка по улице Победы повреждено остекление двух частных жилых домов», — написал Кулемзин.
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Он уточнил, что в одном из домов упавший снаряд разрушил кровлю, осколки посекли ворота.
Кроме того, во время обстрела получили повреждения гражданский легковой автомобиль и линия электропередач.
В понедельник, 11 апреля, украинские войска обстреляли маршрутный автобус в Донецке, пострадали несколько пассажиров.
Ранее в это день они уже обстреливали Куйбышевский район города несколько раз, выпустив в общей сложности более двадцати снарядов.
ДНР
ВСУ
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