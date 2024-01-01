01 января 2024, 15:57
ВСУ повторно обстреляли белгородский поселок Красное
Гладков: украинский обстрел повредил ЛЭП в поселке Красное Белгородской области
Украинские военные вновь обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки повреждена линия электропередачи.
Без электроэнергии остались жители поселка Красное, хутора Мухин и частично сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела, добавил глава региона.
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Утром 1 января украинские снаряды повредили поселковую школу и пробили крышу одного из частных жилых домов.
ВСУ также атаковали поселок Красное 31 декабря. В результате погиб мужчина пенсионного возраста. Ранения получила продавец местного магазина, ее доставили в больницу.
Днем 30 декабря ВСУ ударили по Белгороду. Жертвами атаки стали более 20 человек, свыше ста человек получили ранения.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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