Происшествия 01 января 2024, 15:57 ВСУ повторно обстреляли белгородский поселок Красное Гладков: украинский обстрел повредил ЛЭП в поселке Красное Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские военные вновь обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате атаки повреждена линия электропередачи.

Без электроэнергии остались жители поселка Красное, хутора Мухин и частично сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий обстрела, добавил глава региона.

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Утром 1 января украинские снаряды повредили поселковую школу и пробили крышу одного из частных жилых домов.

ВСУ также атаковали поселок Красное 31 декабря. В результате погиб мужчина пенсионного возраста. Ранения получила продавец местного магазина, ее доставили в больницу.

Днем 30 декабря ВСУ ударили по Белгороду. Жертвами атаки стали более 20 человек, свыше ста человек получили ранения.