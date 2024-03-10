10 марта 2024, 12:47
ВСУ повредили жилой дом в результате атаки на Белгородскую область
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область тремя дронами-камикадзе
Поселок Горьковский Грайворонского городского округа попал под обстрел Вооруженных сил Украины. Частный жилой дом получил повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинские боевики использовали для удара три дрона-камикадзе. Два беспилотника удалось сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. На место случившегося прибыли оперативные службы.
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«Слава Богу, никто не пострадал. В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна», — написал Гладков.
Под обстрел ВСУ попал город Токмак в Запорожской области. Украинские войска атаковали населенный пункт из реактивных систем залпового огня. В городе сработала система противовоздушной обороны.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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