Происшествия 05 июля 2023, 13:55 ВСУ повредили в Курской области газовую трубу и электроподстанцию Губернатор Старовойт: в поселке Краснооктябрьском ВСУ повредили трубу и электроподстанцию Telegram

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Украинские снаряды спровоцировали в поселке Краснооктябрьском пожар в жилом доме, повредили газовую трубу, гараж и электроподстанцию. Губернатор Курской области Роман Старовойт показал в своем Telegram-канале последствия атаки.

Обстрел поселка Краснооктябрьского Глушковского района устроили днем 5 июля. Загорелся трехэтажный панельный дом — огонь распространился на две квартиры. По словам Старовойта, пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

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«Из-за повреждения электроподстанции в поселке нет электричества», — сообщил глава региона.

Снаряды задели гараж, хозяйственные постройки и газовую трубу. По словам губернатора, аварийные бригады уже приступили к восстановлению.

В Елизаветовке повредили фасад и крышу животноводческого комплекса ООО «Победа», в Теткино — школу и жилой дом. Старовойт сообщил, что во всех случаях обошлось без жертв.

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