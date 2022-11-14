Происшествия 14 ноября 2022, 11:21 ВСУ повредили снарядами гаражи тракторной бригады в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Попово-Лежачи

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Украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи недалеко от поселка Теткино. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Утро в Глушковском районе началось с обстрела ВСУ: 24 прилета зафиксировали в селе Попово-Лежачи», — написал он.

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За медицинской помощью никто не обратился. Снаряды упали в районе зданий тракторной бригады, пострадала их мастерская и гаражи. Кроме того, осколки посекли фасад и разбили окна в соседнем жилом доме и повредили припаркованный легковой автомобиль.

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Село Попово-Лежачи находится в трех километрах от российско-украинской границы. В воскресенье под обстрел попал другой населенный пункт Глушковского района, сообщил RT. В поселке Краснооктябрьский зафиксировали семь прилетов. Жители не пострадали. Осколки повредили трехэтажный дом, разбили около 20 окон.

В обстрелах Курской области 13 ноября пострадали двое российских военных, погиб сапер. Они делали минно-заградительные сооружения у села Николаево-Дарьино в Суджанском районе.