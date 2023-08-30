Происшествия 30 августа 2023, 09:43 ВСУ повредили линию электропередачи в Горловке Мэр Горловки Приходько: обстрел ВСУ привел к повреждению линий электропередачи РИА «Новости»

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Линии электропередачи 110 кВ повредились в результате обстрела войсками Украины Горловки в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие обстрела Никитовского района Горловки <…> повреждена линия 110 кВ на участке от Горловского мясокомбината до шахты имени Н. А. Изотова», — указал в сообщении Приходько.

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В министерстве угля и энергетики республики отметили, что из-за очередной украинской атаки на Горловку обесточились 26 трансформаторных подстанций. Они обслуживали более 3,1 тысячи человек в Никитовском районе населенного пункта.

В ведомстве заявили о начале аварийно-восстановительных работ, которые завершатся, «как только позволит обстановка».

Согласно данным представительства ДНР в СЦКК, в 07:30 по Горловке украинские подразделения выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.

В понедельник, 28 августа, во время обстрела Горловки со стороны ВСУ погиб один местный житель, еще одна женщина тяжело ранена. Всего по территории республики выпустили 226 боеприпасов, в том числе кассетного типа.