Важное 11 марта 2024, 10:26 ВСУ повредили газовую трубу и линию электропередачи в деревне Внезапное Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Внезапное в Курской области

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Украинские военные обстреляли деревню Внезапное Кореневского района. Снарядами повредили газовую трубу и линию электропередачи. Четыре населенных пункта обесточили, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено четыре населенных пункта», — сообщил он.

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Обстрел, по словам губернатора, произошел 11 марта. Роман Старовойт сообщил, что представители администрации устроили подомовой обход в деревне Внезапное.

Ночью силы ПВО перехватили и уничтожили шесть беспилотников. Четыре из них обнаружили в Брянской области, в том числе над Клинцовским и Почепским районами. Еще два сбили в Орловской области. В Курской области украинские военные ударили по селу Гончаровка Суджанского района. Пострадали два мирных жителя.