Происшествия 23 января 2023, 00:59 ВСУ повредили газопровод при обстреле поселка в ДНР Мэр Горловки Приходько: обстрелы ВСУ повредили газопровод в поселке шахты «Глубокая» РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли поселок шахты «Глубокая». В результате атаки повреждения получил газопровод, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела поселка шахты „Глубокая“ зафиксированы попадания украинских снарядов по улице Сухумская. Жители сообщают о повреждении газопровода», — написал он.

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Мэр Горловки отметил, что в настоящее время данные о разрушениях жилого фонда уточняются.

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Представительство ДНР в СЦКК также сообщило, что в результате обстрелов повреждения зафиксировали на газопроводе по улице Сухумской.

Утром 18 января ВСУ обстреливали поселок шахты имени Изотова, который находится в Никитовском районе города. По данным властей Горловки, снаряды противника разрывались около базы «Резон». Украинские военные выпустили около девяти снарядов натовского калибра 155 миллиметров из населенного пункта Дзержинск.

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинские боевики вели огонь по Кировскому району. В результате обстрела на Дагестанской улице погиб мужчина. ВСУ обстреливали Донецк с позиций в населенных пунктах Галициновка, Карловка и Орловка.