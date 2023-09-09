09 сентября 2023, 15:09
ВСУ повредили энергоснабжение села Зерново в Брянской области
Богомаз: обстрелы ВСУ повредили два дома в селе Зерново в Брянской области
Боевики ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе. Удары повредили энергоснабжение населенного пункта. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«В результате обстрела пострадавших нет. Частично повреждены два жилых дома», — отметил Богомаз.
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По словам губернатора, удары ВСУ нарушили энергоснабжение села. Оперативные и экстренные службы уже приступили к устранению неполадок.
В Брянске 8 сентября загорелось административное здание. Пожар вызвали обломки упавшего украинского беспилотника, который пытался атаковать город. Пожар потушили сотрудники экстренных служб.
Ранее ВСУ подвергли обстрелам село Новая Таволжанка в Белгородской области. Осколки снарядов повредили фасад частного дома.
ВСУ
Россия
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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