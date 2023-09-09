Происшествия 09 сентября 2023, 15:09 ВСУ повредили энергоснабжение села Зерново в Брянской области Богомаз: обстрелы ВСУ повредили два дома в селе Зерново в Брянской области

Читать 360tv в

Боевики ВСУ обстреляли село Зерново в Суземском районе. Удары повредили энергоснабжение населенного пункта. Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела пострадавших нет. Частично повреждены два жилых дома», — отметил Богомаз.

Реклама

По словам губернатора, удары ВСУ нарушили энергоснабжение села. Оперативные и экстренные службы уже приступили к устранению неполадок.

В Брянске 8 сентября загорелось административное здание. Пожар вызвали обломки упавшего украинского беспилотника, который пытался атаковать город. Пожар потушили сотрудники экстренных служб.

Ранее ВСУ подвергли обстрелам село Новая Таволжанка в Белгородской области. Осколки снарядов повредили фасад частного дома.