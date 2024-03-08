Важное 08 марта 2024, 18:00 ВСУ повредили два жилых дома в Брянской области Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Каменский хутор под Брянском РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Каменский хутор Климовского района. Никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины два жилых дома получили повреждения, уточнил глава региона.

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«На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил Богомаз.

Также 8 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Недалеко от железнодорожной станции зафиксировали пять прилетов.

Из-за атаки украинских военных на село Рождественка Грайворонского городского округа погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение. Боевики ВСУ использовали три дрона-камикадзе.