08 марта 2024, 18:00
ВСУ повредили два жилых дома в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Каменский хутор под Брянском
Украинские боевики обстреляли село Каменский хутор Климовского района. Никто не пострадал, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
В результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины два жилых дома получили повреждения, уточнил глава региона.
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«На месте работают экстренные и оперативные службы», — добавил Богомаз.
Также 8 марта ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Недалеко от железнодорожной станции зафиксировали пять прилетов.
Из-за атаки украинских военных на село Рождественка Грайворонского городского округа погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение. Боевики ВСУ использовали три дрона-камикадзе.
ВСУ
Боевики
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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