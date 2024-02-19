Важное 19 февраля 2024, 17:28 ВСУ повредили четыре частных домовладения в Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли село Заречье-Первое в Белгородской области РИА «Новости»

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Село Заречье-Первое Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Различные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: посечены фасады и заборы, выбиты окна», — написал глава региона.

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По его словам, в результате атаки никто не пострадал. Сейчас продолжается подомовой обход территории.

Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домовладениях выбило окна, посекло фасад и крышу. Из-за атаки оказались повреждены линии электропередачи.

Также 19 февраля стало известно об атаке дрона-камикадзе на инфраструктурный объект связи в Мокрой Орловке Грайворонского городского округа. Никто не пострадал. Еще один БПЛА сбили в приграничном районе Белгородской области. Боеприпас взорвался в воздухе.