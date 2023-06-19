Происшествия 19 июня 2023, 23:57 ВСУ повредили более 60 квартир и 18 домов в белгородском городе Валуйки Гладков: более 60 квартир и 18 домов повредили ВСУ обстрелами в Валуйках Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ при обстрелах повредили более 60 квартир и 18 домов в Валуйках. В своем Telegram-канале глава региона уточнил, что город в понедельник, 19 июня, атаковали из РСЗО «Град».

«По предварительным оценкам, повреждения выявлены в семи многоквартирных домах — 61 квартире, 18 домах частного сектора и 33 автомобилях. Комиссии продолжат завтра с утра подомовой обход и фиксацию повреждений», — сообщил губернатор.

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В результате обстрела ранены восемь мирных жителей. Для восстановления объектов выделены дополнительные бригады. Глава региона проинформировал, что уже провел встречу с жителями. Он отметил, что у людей возникли вопросы по укрытиям, содержанию подвалов — и все замечания справедливы.

«Сейчас с МЧС договорились по другому порядку оповещения — ситуацию точно поправим», — пообещал Гладков.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ выпустили по Валуйкам 40 артиллерийских снарядов 14 снарядов из РСЗО «Град». Среди пострадавших местных жителей оказался один ребенок, у него сломана ключица.