Происшествия 29 мая 2023, 19:56 ВСУ повредили администрацию, храм и газопровод при обстрелах Озеряновки ДНР в СЦКК: ВСУ во время обстрелов повредили администрацию, храм и газопровод в Озеряновке Pxhere

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Здание сельской администрации, храм, газопровод и два жилых дома получили повреждения после обстрелов ДНР со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило представительство республики в Совместном центре контроля.

«Зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера», — написали в канале.

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Под обстрелы попала церковь на той же улице и частный дом. На улице Кокоринова был поврежден еще одно жилое здание и газопровод.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в представительстве.

В Кировском районе Донецка украинские боевики обстреляли жилую многоэтажку.

«Украинские каратели продолжают наносить удары по мирным кварталам нашего города», — писал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Повреждения получили многоэтажка на улице Менжинского: снаряды пробили кровлю, стекла, посекли фасад здания.

Сильным обстрелам 29 мая подверглась Белгородская область. Боевики больше часа наносили удары по Шебекино, Мурому и Новой Таволжанке. Один мужчина погиб — он занимался домашним хозяйством, когда в его двор прилетел снаряд. Члены его семьи пострадали.