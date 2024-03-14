14 марта 2024, 13:36
ВСУ потеряли почти 200 человек при попытке прорыва в Белгородскую область
Минобороны: при прорыве в Белгородскую область ВСУ лишились до 195 человек
При попытке прорыва в Белгородскую область украинская армия потеряли до 195 человек личного состава и пять танков. Об этом сообщила пресс-служба Минбороны.
«Российские военные уничтожили до 195 человек противника и пять танков при срыве попытки ВСУ прорваться на приграничную территорию в Белгородской области», — заявили в ведомстве.
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Также украинские подразделения лишились четырех бронированных машин, трех самоходных реактивных установок разминирования УР-77 и трех инженерных машин разграждения.
Утром 12 марта под атаку украинских боевиков попали Белгородский и Борисовский район, Шебекинский и Грайворонский округ Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отмечал, что достойный отпор националистам оказали ВС России, силы погранслужбы, ФСБ и Росгвардии.
В Минобороны также уточняли, что ВСУ намеревались войти на трех направлениях на территорию Белгородской и Курской области, но ВС России не допустили прорыва границы.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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