26 февраля 2024, 23:59
ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из «Града»
МО: ВСУ атаковали Белгородскую область снарядами из «Града»
Вооруженные силы Украины попытались обстрелять территорию Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Силы ПВО уничтожили снаряды. Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Около 21:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня „Град“», — уточнили в военном ведомстве.
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По данным Минобороны, силы ПВО сбили шесть снарядов в воздухе над Белгородской областью.
Ранее о работе ПВО в Грайворонском городском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила шесть воздушных целей на подлете к городу.
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