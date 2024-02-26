Происшествия 26 февраля 2024, 23:59 ВСУ попытались обстрелять Белгородскую область из «Града» МО: ВСУ атаковали Белгородскую область снарядами из «Града» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины попытались обстрелять территорию Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». Силы ПВО уничтожили снаряды. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Около 21:20 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением шести снарядов реактивной системы залпового огня „Град“», — уточнили в военном ведомстве.

Реклама

По данным Минобороны, силы ПВО сбили шесть снарядов в воздухе над Белгородской областью.

Ранее о работе ПВО в Грайворонском городском округе сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сбила шесть воздушных целей на подлете к городу.