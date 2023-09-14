Важное 14 сентября 2023, 18:31 ВСУ попытались атаковать в Черном море российский ракетный корабль Минобороны: ракетный корабль ЧМФ уничтожил безэкипажный катер ВСУ при атаке РИА «Новости»

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Украинские силы послали в атаку в Черном море безэкипажный катер. Он пытался нанести удар по российскому ракетному кораблю на воздушной подушке «Самум». Технику противника уничтожили, сообщили в Минобороны.

ВСУ пытались атаковать российский ракетный корабль 14 сентября около 16:30.

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«Осуществлена попытка атаковать морским безэкипажным катером ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота „Самум“ в акватории Черного моря», — заявили в ведомстве.

Ранее в четверг, 14 сентября, корабль Черноморского флота «Сергей Котов» отразил нападение пяти украинских безэкипажных катеров при помощи своего штатного оружия.

Позже еще один катер Украины ликвидировали с воздуха. Днем ранее уничтожили три безэкипажных катера ВСУ, обнаруженных в Черном море российской авиацией.