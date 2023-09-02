Важное 02 сентября 2023, 02:37 ВСУ попытались атаковать Крымский мост морским беспилотником Минобороны: пресечена попытка ВСУ атаковать Крымский мост морским беспилотником РИА «Новости»

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В ночь на 2 сентября киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по Крымскому мосту безэкипажным катером. Два таких беспилотника были уничтожены с разницей в 10 минут, сообщили в Минобороны России.

«Киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером», — сообщили в ведомстве. Это произошло 2 сентября около 02:10 по московскому времени.

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Украинский морской беспилотник уничтожили в акватории Черного моря.

Через 10 минут — около 02:20 по московскому времени — в акватории Черного моря уничтожили еще один такой же беспилотник. Он стал третьим по счету украинским полупогружным безэкипажным катером, который киевский режим направил этой ночью в сторону Крымского моста.

Первый беспилотный катер для удара по Крымскому мосту украинские военные запустили вечером 1 сентября около 23:15. Российские военные быстро вычислили и уничтожили беспилотник в акватории Черного моря.