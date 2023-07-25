Важное 25 июля 2023, 11:02 ВСУ попытались атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов» в районе Севастополя Минобороны: ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль ЧФ «Сергей Котов» Пресс-служба Минобороны

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Украинские боевики безуспешно попытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», выполнявший задачи в 37- километрах к юго-западу от Севастополя. Экипаж корабля ликвидировал штатным оружием оба быстроходных безэкипажных катера ВСУ, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе отражения атаки оба дистанционно-управляемых катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров», — отчиталось оборонное ведомство.

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«Сергей Котов» продолжает выполнять поставленные задачи.

Как ранее поясняло Минобороны, четвертый патрульный корабль проекта 22160 впервые спустили на воду в 2021 году. Его проектировало Северное проектно-конструкторское бюро по заказу Главного командования ВМФ России, а строили сотрудники Зеленодольского завода имени Горького вместе с керченскими коллегами. Корабли проекта 22160 предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования исключительной экономической зоны, помощи пострадавшим кораблям и так далее. Корабль «Сергей Котов» назвали в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, контр-адмирала, который служил на торпедных катерах Черноморского флота. Под его командованием катера топили вражеские корабли, ставили завесы, перебрасывали десанты, участвовали в набегах.